مستشفى حقل قدم خدماته الطبية لأكثر من 40 الف مراجع

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قدم مستشفى حقل العام التابع لصحة تبوك عبر طوارئ وعيادات المستشفى خدماته خلال الثلاث الاشهر الماضية اكثر من 40616 مراجع منهم (25581) مراجع تمت خدمتهم في قسم الطوارئ و(15035 ) مراجع قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية.

وقالت (صحة تبوك) إن عدد المنومين بالمستشفى بلغ 920 مريضًا. كما بلغ عدد العمليات الجراحية 156 عملية، فيما تمت ولادة 148 مولودًا، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 3663 فحصًا، وعدد الفحوصات المخبرية 46982 فحصًا، وذلك خلال الفترة نفسها.

علما بان مستشفى حقل رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال اجازة عطلة الصيف الماضية لاستقبال حالات الطوارئ وسرعة تقديم الخدمات العلاجية لها حيث تعتبر محافظة ساحلية حيث تم توفير كافة الامكانات والمستلزمات الطبية.

جدير بالذكر أن مستشفى حقل العام تبلغ سعته السريرية 100 سرير.