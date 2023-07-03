مستشفى صحة الافتراضي يُنقذ حياة شاب في رفحاء تعرض لسكتة دماغية حادة

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تمكن فريق طبي مختص في السكتات الدماغية بمستشفى صحة الافتراضي في الرياض من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 31 عامًا في ليلة العيد، تعرض لسكتة دماغية حادة أدت إلى صعوبة في الحركة وميلان في الوجه.

وأوضح المستشفى الافتراضي أن الشاب توجه إلى قسم الطوارئ في مستشفى رفحاء العام، وهو يُعاني من شلل في الجهة اليمنى، وميلان في ملامح الوجه، وصعوبة في الكلام، وجرى التواصل مع الطبيب الاستشاري في السكتات الدماغية في المستشفى الافتراضي، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية للتأكد من عدم وجود نزيف في الدماغ، واعطي له الدواء المذيب للخثرة TPA في الوقت المناسب للتدخل الطبي.

وأفاد المستشفى أن المريض بقي تحت الملاحظة والرعاية الطبية الكاملة في مستشفى رفحاء العام حتى أظهرت الفحوصات السريرية والأشعة تحسنًا في التروية إلى شريان الدماغ، واستعادة الوظائف الطبيعية للأطراف العلوية والسفلية اليمنى، ثم أحيل إلى عيادة النطق والتخاطب بمستشفى صحة الافتراضي لمتابعة علاجه التأهيلي من أجل استعادة قدرته على الكلام.

يُذكر أن مستشفى صحة الافتراضي فعل مؤخرًا منصة الدعم الطبي الافتراضي للسكتات الدماغية مع مستشفى رفحاء العام، حيث قدم الدعم والتدريب العملي للعاملين في مسار السكتات الدماغية. وتُعد هذه هي الحالة الأولى للتعامل مع حالات السكتات الدماغية في مستشفيات صحة الحدود الشمالية .