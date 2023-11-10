‏مستشفى وادي الدواسر العام يستهدف المصلين بحملة التطعيم والتوعية

وادي الدواسر – فالح الدوسري

نفَّذ مستشفى وادي الدواسر العام ممثلاً بفريق التطوع الصحي اليوم الجمعة حملة ميدانية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، والتي استهدفت خلالها المصلين في جامع آل مطرف بالخماسين بالمحافظة.

حيث تم خلالها التطعيم للمصلين وتقديم التوعية كذلك لهم.

ووفقاً لمدير مستشفى وادي الدواسر العام، المشرف على القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان فإن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود التي يقوم بها المستشفى للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع للوقاية من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، ونوّه بالشراكة المثمرة التي قامت مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.