“مستقبل الاستثمار” تعلن إطلاق برنامج العضوية الحصري وجائزة عالمية

وتطرقت الجلسة إلى موضوع الرعاية الصحية التي تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، مع تقديم الرعاية الصحية “عن بُعد” من خلال التقنية التي تمرُّ بمرحلة تحولية، منوهين بتفادي الأزمات الطبية والنقص في الأدوية والممارسين الطبيين، وأن يُخدَم المرضى، وتُتابَع حالاتهم عن بُعد، وبتكلفة مالية أقل. وتطرقوا لبيئة العمل في نيوم المفعمة بالإمكانات، وبمسارات مختلفة، تقدم الصعود لأعلى المراتب الوظيفية من خلال برامج النمو والتطور والحوافز.. وغيرها