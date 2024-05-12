مستهدفة مليوناً و100 ألف طالب وطالبة.. بدء اختبارات “نافس” اليوم

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تبدأ اليوم الأحد، الاختبارات الوطنية “نافس” التي تنفّذها هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم؛ لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة.

وتستهدف الاختبارات 1.100.000 طالب وطالبة في الصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط بمدارس البنين والبنات بمناطق المملكة ومحافظاتها، التي ستستمر لمدة أسبوعين.

تأتي هذه الاختبارات التي تطبّق بهذه الشمولية للمرة الأولى في المملكة، انطلاقاً من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الهيئة ووزارة التعليم؛ لقياس ورفع جودة التعليم في المملكة، وتحقيق الأهداف الوطنية، وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومؤشرات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وبيّنت وزارة التعليم، أن أهداف هذه الاختبارات تتمثل في تقويم التحصيل العلمي لطلبة المدارس وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل العلمي في مدارس أبنائهم، والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم في المملكة.

وخصّصت الوزارة 30 سؤالاً للصف الثالث الابتدائي، و55 سؤالاً للصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط، على أن تكون جميع الأسئلة عبارة عن اختيارٍ من متعدّد.