مستوطنون يحرقون منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة

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هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة حوارة جنوبي نابلس، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين حرقوا ممتلكات الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضاف مراسلنا بأن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه الفلسطينين داخل البلدة، فيما دعت المساجد للتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وأكد مراسلنا وقوع 40 إصابة جراء اعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة.

وقتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب 4 بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفذها عدد من المقاومين الفلسطينيين قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد منفذاها اللذان ينتميان إلى حركة حماس، وفق بيان رسمي صدر عن الحركة.