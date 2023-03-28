مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

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أقام عشرات المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين بقرية البقيعة الشرقية بالأغوار الشمالية .

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين استولوا على أراضي الفلسطينيين بالمنطقة فيما أغلقت قوات الاحتلال كافة الطرق المؤدية للقرية بالسواتر الترابية، في إطار الاعتداءات والتضييق على الفلسطينيين في الأغوار، التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.

في السياق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدات حوسان والخضر بمدينة بيت لحم، وإطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.