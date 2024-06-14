مسجد الخيف بمشعر منى يكتظ بآلاف المصلين في يوم التروية

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اكتظ مسجد الخيف بآلاف المصلين بعد توافد حجاج بيت الله على مشعر منى اليوم ، حيث امتلأت جنباته بالمصلين وسط أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.

وقد شهد مسجد الخيف إطلاق أكبر مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تطوير وتحديث أنظمة التكييف، وإضافة أكثر من 780 مكيفاً, وكذلك أجهزة حديثة لتنقية الهواء بعدد (73) وحدة تعمل على ضخ الهواء النقي داخل المسجد، وتقوم بضخ الهواء النقي من خارج المسجد بنسبة 100%, ودرجة الحرارة تصل داخل الخيف 20 درجة مئوية.

وكان مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، وَوُسِعت عمارته في سنة 1407هـ وبه أربع منارات، كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه.