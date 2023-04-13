مسرحية “عقال وسوبيا “ الثقافية في موسم رمضان جدة التاريخية

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شهدت فعاليات موسم رمضان جدة التاريخية المقامة حالياُ ، عروضا مسرحية في تجربة تاريخية وثقافية وترفيهية عميقة للحضور، حيث يجد الزائر عالما من الخيال والترفيه والعجب والغموض والمستوحاة من تاريخ جدة القديمة وأهلها.

وفي استحضار للتاريخ وبتنوع للحضور من مختلف أطياف المجتمع، الذين عبر عن إعجابهم بمسرحية “عقال وسوبيا”، التي جسدت أحدث عملًا تاريخياً لجدة القديمة، من خلال عرض حي مباشر ممتع ثرى بالمعلومات، وبكافة تفاصيلها ومشاهداتها على أرض الواقع.

وتدور أحداث المسرحية الكوميدية الثقافية في استعراض حقبة ما قبل 100 عام، لأحداث القصة وشخصياتها الذين يأتون من خارج الحارة بغية سرقة عقال عمدة الحارة المطرز بالذهب ، وفي ذات الوقت يلتقي بآخر يمثل بائع السوبيا ، وكان بين الشخصيتين صبي العمدة الذي ينقل حديثهما إلى العمدة ، في حين تدور الأحداث من خلال إرسال العمدة للصبي لمراقبة السارقين، ويدخل العسة ممثل الأمن آنذاك ويتم القبض على المتآمرين، فيما يدخل إلى مشاهد المسرحية سائحة من دولة عربية جاءت بهدف رؤية رياشين البيوت القديمة التي تمثل جدة التاريخية والالتقاء بنساء الحارات القديمة .