مسرحية “ميمو” الكوميدية تبهج سكان أبها على مدى 3 أيام

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اختتمت اليوم العروض المسرحية الكوميدية “ميمو” التي أقيمت على مسرح جامعة الملك خالد في مدينة أبها،وذلك ضمن فعاليات مسرحيات جولة المملكة 2023، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه،بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج جودة الحياة.

فعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة تمكن نجوم المسرحية أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي ميرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، من إدخال البهجة والفرح على سكان المدينة طيلة أيام العروض التي انطلقت في 16 يونيو واستمرت حتى 18 من الشهر نفسه.

ودارت أحداث مسرحية “ميمو” الكوميدية حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع حينما قرر أن يسلك طريق السوشالميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها، ولكن ما حدث كلن مخلافا لتوقعاته وخططه التي رسمها، وتأتي المسرحيةضمن عدد من الأعمال المسرحية والكوميدية البارزة على مستوى المملكة والخليج والعالم العربي.

وتعدجولة المملكة 2023 واحدة من مبادرات الهيئة العامة للترفيه الهادفة لتلبية الرغبات الترفيهية لسكان وزوار المملكة، من خلال تقديمها لعدد من المسرحيات والحفلات الغنائية في 17 مدينة حول المملكة.