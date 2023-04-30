مسرح جديد في جدة باسم «عبادي الجوهر».. تعرف على مواصفاته

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تتويجاً لإسهامات الفنان عبادي الجوهر في تاريخ الأغنية السعودية على مدى خمسة عقود، وبدعم كبير من الهيئة العامة للترفيه ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ، تعمل شركة «بنش مارك» على إنشاء مسرح يحمل اسم الفنان عبادي الجوهر بجدة، في ترجمة لجهود القيادة الرشيدة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وعن مواصفات مسرح عبادي الجوهر، قال حسنين «المسرح سيكون مختلفاً، وربما هو الأول من نوعه، وسيكون مجهزاً للحفلات والمسرحيات وعروض السيرك، ويحتوي على متحف دائم للفنان عبادي الجوهر، كما أنه مناسب كصالة معارض على مساحة 14 ألف متر، وعدد حضور يصل إلى 15 ألف شخص، ومواقف سيارات كافية لكل الزوار، كما يتميز موقعه بخدمة ثلاثة شوارع رئيسية هي طريق الملك عبدالعزيز، وشارع الأمير سلطان، وطريق المدينة المنورة، ويبعد عن أبعد نقطة في المدينة مسافة 29 دقيقة فقط، ليساعد في تكوين تجربة مميزة وفريدة للزائر».
وأضاف «راعينا في تصميم مسرح الفنان عبادي الجوهر مناسبته لكل أنواع الحفلات العربية والعالمية وأحجامها، وأن يكون وجهة عالمية مميزة وصرحاً ترفيهياً ثقافياً مميزاً يضاف لعروس البحر الأحمر».
الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تعيش في السنوات الأخيرة نهضة غير مسبوقة في مجال الفن والترفيه، جعلت أنظار الملايين تتجه وتتسابق إليها، ليس خليجياً وعربياً فقط، وإنما من مختلف الأقطار العالمية.