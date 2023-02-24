مسرح “ليوان الرياض”.. إثراء تاريخي ومعرفي

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يقدم مَسرح “الليوان” المقام ضمن فعاليات وزارة الثقافة بمركز الملك عبدالله المالي “كافد” بالرياض للاحتفال بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، عروضاً إثرائية تبرز الأبعاد التاريخية والثقافية في المملكة.

وأدرجت ضمن الفعالية ندوات يقدمها ثلة من المؤرخين السعوديين للحديث عن تاريخ الدولة السعودية، فيما تقدم عروضاً موسيقية فريدة بألحان من الموروث السعودي.

وتنقل مسرحية “حداء الأرض” الزوار إلى مرحلة تأسيس الدولة السعودية من الدرعية ، وصولاً إلى توحيد المملكة العربية السعودية، يتخللها ومضات من الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية.

وأفرد العرض مساحة لمكانة المرأة البارز في التاريخ السعودي، ومن شخوص تلك الحقبة موضي الدهلاوية التي ألهمت بشعرها الحماسي، الجنود السعوديين لحماية بلدتها من الأعداء.