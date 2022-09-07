“مسك” تحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج “مسك الانطلاق”

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احتفت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك” بتخريج الدفعة الثانية من برنامج مسك الانطلاق التابع لمسار مسك الريادة.

وحضر المتخرجون سلسلة مكثفة من الورش العملية الداعمة والخدمات الممكّنة، فيما تضمن “معرض مسك الانطلاق 2.0” جولة تعريفية للمشاريع الريادية الناشئة وجلسات حوارية ثرية.

يذكر أن “مسك” تهتم بالحراك في المجل التقني والعلمي، بشكل مباشر وبارز على سوق العمل ومتغيراته، كما أن الأثر الذي ينتج عن التبادل المعرفيّ والعلميّ الذي تقدّمه مبادرات المؤسسة يفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال من الشباب والشركات المحليّة الناشئة.