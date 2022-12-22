“مسك” تحتفي بـ5 فرقٍ فائزة في برنامج “ديوان الابتكار”

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اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” أعمال النسخة الثانية من برنامج “ديوان الابتكار” الذي يأتي في إطار الاهتمام بتعزيز مساهمة الشباب في برامج التنمية الوطنية وإحداث الأثر المجتمعي المُسْتدام، وتقديم فرصة فريدة للمستفيدين لطرح الحلول الإبداعية والمبتكرة للتحديات المجتمعية.

وبحضور الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة “مسك” المهندس عمر نجار، انعقد الحفل الختامي الذي تضمّن تكريم الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى، وتوزيع الجوائز المالية التي بلغ مجموعها 500 ألف ريال موزعة على الفرق الفائزة وهي: فريق مقرى الفائز بالمركز الأول في مجال حماية البيئة، وفريق كرات البذور الفائز بالمركز الثاني في مجال حماية البيئة، وفريق “BD Detector” كاشف أمراض الدم الفائز بالمركز الثالث في مجال الصحة، وفريق خبرة الفائز بالمركز الرابع في مجال المشاركة المجتمعية، وفريق مبصر الفائز بالمركز الخامس في مجال المشاركة المجتمعية.

وأشار المهندس عمر نجار إلى أن مؤسسة مسك تركز على تعزيز إبداع الشباب وثقافة الابتكار الاجتماعي لديه” وإتاحة الفرصة له للمشاركة بحلولٍ ملموسةٍ ومستدامة تُسْهم في تحسين وتطوير جودة حياة المجتمع ككل، بعقول نيرة وابتكارات عظيمة سترى النور قريبًا ضمن ديوان الابتكار.

بدورها ذكرت مدير التواصل المجتمعي في مؤسسة محمد بن سلمان مسك ديمة آل الشيخ: “نؤمن بصناعة المبتكرين لأن أثرهم ممتد، فكلّ من هم معنا اليوم من الشباب هم جيل تحقيق رؤية مملكتنا 2030”.

يذكر أن برنامج ديوان الابتكار الذي يندرج تحت مسار مسك للمجتمع -أحد مجالات التركيز الأربعة في مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” يدعم المستفيدين بأدوات ومنهجيات لبناء مبادرات مجتمعية متكاملة الأركان بأثر ملموس، كما يُمكِّن أصحاب المبادرات المتميزة من تنفيذها من قِبل شركاء وجهات داعمة لبرامج المسؤولية المجتمعية، إذ يـقوم البـرنـامـج بـبناء بـنكٍ للتحـديـات يخـدم 5 مـجالات تـركـيز أسـاسـية، وهي: الصحة والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة والتعليم والتدريب والمشاركة المجتمعية.

يُذكر بأن برنامج ديوان الابتكار استقبل 1450 فكرة، رُشِّح منها 70 فكرة للمشاركة في المعسكر الافتراضي الذي يحتوي على عددٍ من اللقاءات وورش العمل التفاعلية على يد مجموعة من الخبراء والمتخصصين في كل تحدٍ من التحديات، الأمر الذي نتج عنه تأهيل 32 فكرة للمعسكر الحضوري.

وتسعى مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” من خلال توجهها الإستراتيجي في مسار مسك للمجتمع، إلى إطلاق 35 مؤسسة معنية بالشباب، أو دعمها من خلال المؤسسة وجهاتها التابعة بحلول عام 2030.