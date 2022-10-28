“مسك” تواصل جولة العروض التعريفية في المنطقة الشرقية مطلع نوفمبر المقبل

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تواصل مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” مسيرة جولة العروض التعريفية بتنظيم النسخة الثانية من “جولة مسك” في المنطقة الشرقية من الأول وحتى الثاني من نوفمبر المقبل بمركز “الظهران إكسبو”.

وتنظم مؤسسة محمد بن سلمان “جولة مسك” التي تأتي في إطار احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة مسك بهدف الوصول للشباب السعودي الطموح ودعمه وتمكينه من المشاركة في برامج ومبادرات المؤسسة، حيث رسمت مؤسسة مسك ملامح أعوامٍ من صناعة الفرص للطاقات الشبابية والإبداعية واستثمار قدراتهم الكامنة وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية التي تؤهلهم لقيادة مستقبل المملكة، وذلك عبر حزمة من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تشكّل معالم التغيير الإيجابي ونواة الغد المشرق الذي يصنعه الشباب الطموح والمبدع.

وتتضمن العروض التفاعلية لـ”جولة مسك” مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، حيث ستُقام على مسرح الجولة جلسات حوارية بمشاركة رؤساء تنفيذيين ورواد أعمال يقدمون للزوار مختلف التجارب الناجحة والمُلهمة من خلال التطرق إلى موضوعات دعم رواد الأعمال وبناء القادة وتمكين الطاقات الشبابية في مسيرتهم المهنية وتمكين القطاع غير الربحي وتنمية المجتمع، كما تقدم مؤسسة مسك لمجتمع الشباب من خلال جولة العروض التعريفية ورش عمل تفاعلية في مسارات القيادة والريادة والمجتمع المهارات.

وستقدم جولة مسك من خلال المعرض المصاحب للجولة صورة متكاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة، وذلك من خلال استعراض الصور التي تحكي تاريخ مسك، وكذلك التعريف بمسارات مسك الأربعة: مسك القادة ومسك الريادة ومسك المهارات ومسك للمجتمع.

وتهدف جولة مسك إلى دعم وتحفيز وتمكين الشباب من خلال رحلة مثرية وممتعة للطاقات الإبداعية، وكذلك الوصول بأثر “مسك” لمختلف مناطق المملكة، نحو تعزيز وتكامل الأدوار لتطوير الحاضر وبناء المستقبل.

جديرٌ بالذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان تحتفي بمرور 10 سنوات من العطاء المستمر في تمكين وتطوير الشباب، وتحوي الاحتفالية مجموعة من الفعاليات التي تشمل جولة مسك ومنتدى مسك العالمي الذي سيُقام خلال التاسع والعاشر من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة خبراء محليين ومن أنحاء العالم في النسخة السادسة التي تُعد الأضخم من المنتدى الذي يُعد وجهة الشباب الطموح.