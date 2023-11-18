“مسك للفنون” يختتم مسابقته السنوية للفنون البصرية بمنتدى مسك العالمي

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اختتم معهد مسك للفنون، مسابقته السنوية التي أقيمت على هامش أعمال منتدى مسك للفنون الذي اختتمت أعماله اليوم في مطل البجيري بالدرعية.

وكرّم الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك” الدكتور بدر البدر، والرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون ريم السلطان، الفائز بالجائزة مهند بحاري، بعد منافسة مع عددٍ من الفنانين والمبدعين السعوديين والدوليين من جميع تخصصات الفنون البصرية.

وتهدف المسابقة لتعزيز دور الفن كوسيلة للتعبير، وتسليط الضوء على موضوعات المنتدى التي تهم المجتمع المحلي والدولي.

وجاء ترشيح الفنانين المشاركين وفقاً للجنة مختصة، وبناءً على معايير محددة ليعرضوا أعمالهم الفنية خلال منتدى مسك العالمي، وليمنحوا بعد فوزهم مكافآت مالية ومزايا أخرى، وذلك بعد تصويت زوار المنتدى، لأبرز الأعمال التي ألهمتهم.

يذكر أن معهد مسك للفنون، هو منظمة ثقافية غير ربحية تتبع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، تأسست عام 2017 وتعنى بالفنون، حيث يسعى المعهد للإسهام في تنمية مجتمع إبداعي وإتاحة الفن للجميع عن طريق برامج ومبادرات نوعية لخلق فرص جديدة.

ويهدف المعهد لإتاحة الفرص للفنانين من خلال منظومة متكاملة من التعليم والممارسة والخبرات متعددة التخصصات، من خلال تقدم برامج تعليمية وتجارب نوعية، كما يسعى لتعزيز تقدير الفنون والارتقاء بالذائقة الفنية.