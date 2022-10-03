مسلي آل معمر مٌهاجمًا التحكيم واتحاد الكرة: “من آين تجلبون هؤلاء؟”

هاجم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، التحكيم بقيادة الأورجواياني أندريس كونيا، الذي أدار كلاسيكو العالمي والعميد في الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي للمحترفين والتي انتهت بالتعادل السلبي، فيما انتقد اتحاد الكرة على اختياره للحكم.

الهجوم على التحيكم

وعبر آل معمر عن عدم رضاه عن النتيجة بعد انتهاء المباراة، خاصة أن النصر كان مسيطر في أغلب أوقات المباراة، قائلًا: “كنا نستحق الثلاث نقاط، والنتيجة غير مرضية لنا لأننا كان الأفضل طوال أحداث المباراة”.

وعن أداء الحكم، أضاف: “”الجيمع يعلم ما حدث من الحكم اليوم، وما حدث الموسم الماضي في ملعب الجوهرة تكرر السوم مرة ثانية، ولكن مرت الأمور على خير ولم تحدث أي مشاكل كما حدثت في اللقاء السابق”.

وتسائل: “لماذا حصل تاليسكا على بطاقة صفراء، يجب أن نسأل لجنة الحكام هل كان متعمدًا، من هؤلاء الذين تجلبونهم للدوري السعودي، هناك أمور غربية تحدث من التحكيم، ولا أعلم ما هذا وما الإجابة عليه”.

قرار منع حكام كأس العالم

وحول قرار الفيفا بمنع الحكام المشاركين في كأس العالم من التحكيم قال: “كل دولة تمتلك أكثر من حكم جيد، ولا أعتقد أن الفيفا سوف تقوم بتعيين الجميع، لذلك لما لم نفكر في هذا الأمر، وقد أثارت مباراة الاتحاد والنصر الأخيرة قد اثارت الجدل”.