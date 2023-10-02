“مسموع” منظومة أدبية تتوزع بين ساحات معرض الرياض الدولي للكتاب

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تتوزع “مسموع” في أرجاء معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م، المقام في حرم جامعة الملك سعود، مقدماً محتواه الصوتي عن الكتب بطريقة تفاعلية وسهلة الوصول، للمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي من الزوار.

وتمكّن “مسموع” المستخدمين من الاستماع للكتب الصوتية في الأماكن العامة عن طريق الجوال، إذ يتيح الاستماع للمحتوى الصوتي، وتصفح المحتويات وفق تصنيفات معينة مثل المدة، والمجال، والأكثر استماعاً، وغيرها، ثم يختار المستفيد الملف الصوتي المطلوب، مع إمكانية الاستماع لمقطع قصير منه مباشرة من خلال الجهاز أو مسح “QR Code” للاستماع لكامل الملف الصوتي.

يُذكر أن “مسموع” تهدف إلى التعريف بالمحتوى الصوتي وتقديمه بوصفه شكلاً من أشكال مصادر المعرفة، وتأمين الوصول الميسّر لمصادر المعلومات، عبر توفير الكتب الصوتية في الأماكن العامة، ونشر الثقافة بطريقةٍ مبتكرة تخدم مستهدفات الهيئة، وتطور من مفهوم المكتبات.