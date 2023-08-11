مسوق التمور “إبراهيم العمار”: سوق التمر لهذا العام تأخر 15 يوما في بريدة بسبب التقلبات الجوية

أكد مسوق التمور “إبراهيم العمار”، على أن سوق التمور في المملكة يشهد تحسنا كبيرا هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن سوق التمور تأخر هذا العام 15 يوما، بسبب التقلبات الجوية، والتغيير في الظروف المناخية في جميع أنحاء العالم.

وأوضح أن تمور المملكة لها طابع خاص يميزها عن غيرها من التمور المتواجدة في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الجهات المختصة في المملكة تولي سوق التمور أهمية بالغة، باعتبار أن التمور من أهم المميزات التي تنفرد بها المملكة.