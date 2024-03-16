مسيرات أوكرانية تقصف مصفاة سيزران الروسية النفطية

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قال حاكم منطقة سامارا الروسية اليوم السبت إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاتي نفط تابعتين لشركة روسنفت في المنطقة دون التسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن النيران اشتعلت في منشأة واحدة.

وقال الحاكم دميتري أزاروف في بيان نشر على تطبيق تيليجرام للرسائل إن النيران اشتعلت في مصفاة سيزران بمنطقة نهر الفولجا، لكن تم إحباط هجوم على مصفاة نوفوكوبيشيف.

وأضاف أنه تم إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات.

وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت لم يتم التحقق منها ما يبدو أنه حريق كبير في مصفاة سيزران، وخدمات الطوارئ وهي تعمل في مكان الحادث.

واستهدفت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية البنية التحتية النفطية الروسية بشدة، إذ ضربت مصافي في أنحاء الشطر الأوروبي من روسيا.

يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم السبت ويستمر ثلاثة أيام. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أوكرانيا بمحاولة تخريب الانتخابات التي من المؤكد أنه سيفوز بها.