مسيرات تجوب مدينة نجران احتفاءً بيوم التأسيس

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شهدت منطقة نجران اليوم مسيرةً وطنيةً للمركبات بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة؛ احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، فقد جابت عددًا من الشوارع انطلاقاً من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وحملت المسيرة الأعلام الوطنية, وصور القيادة الرشيدة، وشعارات يوم التأسيس، بما تحمله من مشاعر وطنية جياشة وعمق وطني راسخ, كما شهدت المنطقة مسيرة للخيول العربية الأصيلة احتفاءً بالمناسبة التي انطلقت من حي تصلال شرق مدينة نجران وجابت الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة.

ويتقدم المسيرة فرسان يحملون راية التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وصور القيادة الرشيدة، وشعارات وطنية، وشعارات تحمل عبارات يوم التأسيس “يوم بدينا”، وطن أسس ليبقى شامخاً.

