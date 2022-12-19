مسيرة بنزيمة مع منتخب فرنسا

أعلن كريم بنزيمة رسميًا اعتزاله اللعب دوليًا، ونشر صورة لنفسه مرتديًا القميص الفرنسي على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن غاب عن كأس العالم 2022 بسبـــــــب الإصابة، يستدعي مهاجم ريال مدريد الوقت في مسيرة دولية كانت مقطوعة بشكل كبير.

إعلان اعتزاله

وكتب بنزيمة على إنستغرام “لقد بذلت الجهد والأخطاء التي ارتكبت حتى وصلت إلى ما أنا عليـه اليوم وأنا فخور بذلك، وكتبت قصتي وقصتنا على وشك الانتهاء”، فيما لعب بنزيمة 97 مباراة مع منتخب فرنسا.

وجاء تصريح بنزيمة في أعقاب نهائي كأس العالم مباشرة، حيث لم يلعب أي دور بعد أن أدت الإصابة إلى استبعاده من البطولة بأكملها، وعلى الرغم من وجود اقتراحات بأنه كان من الممكن أن يكون لائقًا بدرجة كافية ليتم اختياره يوم الأحد.

مسيرة بنزيمة

و انتهت مسيرة بنزيمة مع المنتخب الفرنسي في 97 مباراة، وفي تلك المباريات سجل 37 هدفًا ورفع كأسًا واحدًا عندما فازت فرنسا بدوري الأمم 2021، وعاد ظهوره الأول في مارس 2007 بينما كان لا يزال مع ليون ، وسجل ضد النمسا في تلك المباراة.

واستمرت مسيرته في كأس العالم بطولة واحدة فقط ، لكنه لعب في ثلاث بطولات أوروبية، وتم استبعاد بنزيمة من تشكيلة كأس العالم 2010 لأسباب تكتيكية ثم في 2018 كان في المــــــنفى الدولي.

استبعاد دائم

استمر هذا المنفى لمدة ست سنوات حتى أصبح شكله المحلي جيدًا بحيث لا يمكن تجاهله بالنسبة لديدييه ديشان، وأصبحت قضية منفى بنزيمة الفرنسي موضوعًا مثيرًا للانقسام بشكل لا يصدق، ليس أقله على أعلى المستويات في الطيف السياسي في البلاد.

في النهاية استدعاه ديشان إلى يورو 2020 وظل منتظمًا في الإعداد الدولي حتى إعلان تقاعده يوم الاثنين.

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