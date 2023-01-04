مشاة وهايكنج الجنوب أول فريق هايكنج سعودي يحقق إنجاز “مسار الغوريلا”

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حقق أعضاء فريق مشاة وهايكنج الجنوب بمنطقة عسير ممثلين بالرحالة الكابتن عبدالعزيز بن سروي والكابتن عثمان الشاهين والكابتن عائض الأسمري إنجازً جديداً للرحالة السعوديين في دولة أوغندا، كأول فريق هايكنج سعودي يحقق هذا الإنجاز بعد اجتيازهم لمسار “الغوريلا العالمي” وهو مسار فريد من نوعه لتتبع حيوان “الغوريلا” في رحلة للإستكشافات في “أوغندا وراوندا” مروراً بمنابع نهر النيل وبحيرة فكتوريا بالغابات المطيرة بمحمية الغوريلا بأوغندا.

يذكر أن عدد هذه الحيوانات بالمحمية مايقارب 459 من الغوريلا.

وقد بدأت هذه الرحلة في الأول من يناير 2023، وتستمر ثمانية أيام؛ ضمن رحلات الإستكشاف للفريق.