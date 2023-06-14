“مشارق” تستقبل الفوج الأول لضيوف الرحمن من دولة فرنسا

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استقبلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسیا “مشارق” الفوج الأول من الحجاج الفرادى القادمين من دولة فرنسا إلى مكة المكرّمة، حيث كان في استقبالهم فريق عمل قطاع إسكان بالشركة وذلك في حفل استقبال تم من خلاله تقديم الهدايا والورود وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الوصلات الترحيبية احتفاءً بقدوم أغلى وفد إلى أقدس بقعة مكة المكرمة.

وفور وصول الوفد رحّب القائمون عليهم بالضيوف مؤكدين أن الشركة تسعي بإمكاناتها كافة إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وفيما يبلغ إجمالي حجاج الأفراد التابعين لشركة مشارق 3692 حاجاً المنتظر وصولهم في قادم الأيام يمثلون عددا من دول أوروبا منها الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وفرنسا وغيرها.

ومن جهتهم، عبّر الحجاج القادمون من فرنسا عن بالغ سعادتهم وشكرهم بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال من شركة مشارق وكافة العاملين في خدمة الحجيج تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوف بيت الله الحرام.