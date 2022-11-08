مشاركات خارجية وفعاليات متنوعة لمسنات دار الرعاية الاجتماعية بالرياض

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شاركت مسنات دار الرعاية الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في مجموعة من الفعاليات الخارجية وذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي تنفذها الدار بهدف تعزيز الصحة النفسية للنزيلات ودمجهن بالمجتمع .

شملت المشاركات زيارة المعرض التشكيلي الذي نظمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واحتوى على مجموعة من الأركان التراثية كما شاركت الدار بركن تعريفي يعرض الأعمال اليدوية للنزيلات في الفعالية التي نظمتها المديرية العامة للشؤون الصحية وضمن الأنشطة الداخلية إستقبلت الدار فريق من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الذين نفذ برنامجاً توعوياً للنزيلات عن اهمية الفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي ونظمت الدار أيضاً بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص مجموعة من المحاضرات عن حسن الخلق وقصص الأنبياء وتخلل المحاضرات مسابقات ترفيهة وتوزيع الهدايا على المقيمات .

وتسعى دور رعاية المسنين والمسنات من خلال تنفيذ هذه البرامج والمبادرات إلى تحسين جودة حياة المسنين وتقديم أفضل الخدمات لهم بمايتوافق مع احتياجاتهم.