مشاركان عربيان: مهرجان الإبل محطة عالمية عززت الموروث الثقافي

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أشاد مشاركان عربيان (يمني، وليبي) بما تضمنه مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة من فعاليات ومنافسات شاملة ومتنوعة، عززت الموروث الثقافي عامة وموروث الإبل بشكل خاص.

جاء ذلك بعد مشاركتهما في شوط المنظمة الدولية للإبل، أحد أشواط المهرجان هذا العام، إذ أكد اليمني أسامة سعيد الزهيري أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أعاد موروث الإبل لدى نفوس العرب جميعًا، وقال: “نشارك اليوم في الشوط الدولي متقدمين بالشكر لرئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على تواجد العرب في هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع”.

وأضاف: “ما شاهدناه من تنظيم كبير في هذه المشاركة يصعب وصفه؛ فالمتتبع اليوم للمشهد يدرك حجم المجهود الذي تبذله المملكة مع جميع هؤلاء المشاركين من كل دول العالم على أرض مهرجان الإبل، لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان أصبح محطة عالمية يحرص على متابعتها والمشاركة فيها جميع مُلاك الإبل من مختلف أنحاء العالم”.

من جانبه أوضح رئيس جمعية ملاك الإبل في ليبيا أحمد محمد أن مشاركته في مهرجان الإبل تأتي نظير ما يتضمنه من فعاليات تتمتع بالتنوع والجودة، منوهاً بضرورة المشاركة من جميع ملاك الإبل، لما لها من دور في تحفيزاً للشباب للاهتمام بهذا الموروث، مقدماً في هذا الصدد الشكر لجميع القائمين على المهرجان، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تختلف عن باقي المشاركات الأخرى في دول العالم كونها تحمل اسمًا غاليًا على قلوب العرب جميعهم وتقام على أرض الجزيرة العربية.