مشاركو مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية: تطبيق التحكيم الإلكتروني واختيار محكمين دوليّين يحقق العدالة في تقييم المتسابقين

المناطق_واس

أكد عدد من المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين أن تطبيق التحكيم الإلكتروني بأعلى المعايير واختيار محكمين دوليّين من مختلف دول العالم يحقق العدالة والحيادية في احتساب الدرجات وتقييم المتسابقين في هذه المسابقة الدولية، مشيرين إلى أن المشاركة في هذه المسابقة الدولية تعد إنجازاً للجميع وليس هناك خاسر، مشيدين بجهود المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في خدمة كتاب الله الكريم وأهله منذ تأسيسها وحتى عصرنا الحاضر.

وأوضح المتسابق أحمد عبدالقادر من جمهورية موريتانيا، أن الوصول للتصفيات النهائية في المسابقة الدولية القرآنية تعد إنجازاً له بغض النظر عن الفوز والخسارة، ورؤية البيت الحرام حلم كل مسلم وهذه المسابقة كانت سبباً في تحقيق أحلام أبناء المسلمين، مشيراً إلى أن تطبيق التحكيم الإلكتروني بأعلى المعايير واختيار محكمين دوليّين من مختلف دول العالم يحقق العدالة والحيادية في احتساب الدرجات وتقييم المتسابقين في هذه المسابقة.

وأشاد المتسابق دوران بيك من جمهورية قيرغيزستان، بالتحكيم الإلكتروني لهذه المسابقة الدولية خاصة في اختيار نماذج أسئلة المشاركين حيث تم ذلك بكل يسر وسهولة من خلال الشاشة الإلكترونية التي تتواجد في منصة المشاركين التي من خلالها تتم استماع التلاوات, قائلاً: “أعيش أجواء إيمانية مع إخواني المتسابقين من شتى بقاع الأرض، سائلاً الله أن يجزي حكومة المملكة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال المتسابق محمد مسيكة من الجمهورية اللبنانية : إن وجود محكمين دوليّين في هذه المسابقة الدولية تحقق من عالميتها لكونها تجمع نخبة من قراء الأمة الإسلامية ويتنافسون على نيل أعظم شرف وهو تلاوة كتاب الله الكريم, مشيداً بالضيافة الكريمة التي تلقاها من القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية خلال وصوله إلى مكة المكرمة سائلاً الله أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة.

ورفع المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في ختام تصريحهم من مختلف دول العالم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على إقامة مثل هذه المسابقات القرآنية العالمية التي تعكس حرصهم وعنايتهم بكتاب الله الكريم وتكريم أهله وتقديم كل الرعاية لهم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.