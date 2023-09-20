مشاريع مائية وبيئية تنفذها شركة المياه الوطنية بأكثر من 100 مليون ريال بمحافظة الوجه

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تعمل شركة المياه الوطنية على تنفيذ العديد من المشاريع المائية والبيئية بمحافظة الوجه بقيمة تتجاوز 107 ملايين ريال.

واستعرض محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف اليوم، خلال لقائه رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر بن حمود العتيق، مشاريع شركة المياه الوطنية الجاري تنفيذها في المحافظة .

وأكد العتيق سعي الشركة المستمر إلى تقديم أفضل الخدمات لكل ما من شأنه راحة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بالجودة والكفاءة المطلوبة.

من جهته نوه محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف بضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.