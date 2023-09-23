مشاعر تتجدد ورسالة حب ووفاء تحملها منطقة حائل في احتفالات اليوم الوطني الـ 93 للمملكة

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في كل عام وتحديداً في الـ 23 من شهر سبتمبر تخيم على المملكة مناسبة غالية لجميع سكان المملكة ليعبرون عن سعادتهم وانتمائهم، ويجددون فيها مشاعر الحب والإخلاص والوفاء في اليوم الوطني لهذا البلد المعطاء .

وفي منطقة حائل ” عروس الشمال ” ابتهجت وتزينت في حلّتها البراقة باللون الأخضر والأبيض، لتلتف وتتوشح عموم المنطقة مظاهر الفرح والبهجة والسرور، ويرسم خلالها أبناء وبنات المنطقة الأوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة مشاعرهم التي تفيض حباً وانتماءً وشكراً، من خلال احتفالهم باليوم الوطني الـ93 للمملكة، مستذكرين ومستشعرين تلك المعاني النبيلة والأهداف السامية التي تحققت بجهد وكفاح الملك عبد العزيز -رحمه الله – الذي بدأ مسيرة الخير نحو آفاق البناء والنمو والرقي والتقدم لكل ما من شأنه رفعة ووحدة وتلاحم الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.

وارتسمت الميادين والمرافق العامة والطرقات والحدائق والمباني براية التوحيد تحملها الأعلام بمختلف الأحجام ويضيئ سماءها اللون الأخضر البراق، ليكتمل جمالها بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تترجمها محبة عارمة تمتلئ بها الشوارع والحدائق بالعديد من المركبات والمارة يحملون الأعلام وصور قادة البلاد والشعارات الوطنية، تغمرهم مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه هذا الوطن الغالي مفتخرين بما تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات, يشاركهم في ذات البهجة أبناء الجاليات، حيث رسمت مشاعر الولاء للمملكة بهذه المناسبة وعمت مظاهر الفرح والسرور والبهجة أبناء منطقة حائل.

واستمتع المواطنون والمقيمون بتلك الفرحة لعدد من الحدائق بحائل، من خلال العديد من الفعاليات والتي نضمتها أمانة المنطقة، بحيث شملت عروض الإضاءة الجبلية، وطائرات الدرون الضوئية، وإطلاق البلونات، ومعرض تفاعلي، ومعرض ” نحلم ونحقق ” ، و كذلك عروض فلكورية، وجلسات غنائية، والقبلة الرقمية، ومسار الماضي والحاضر، بإلإضافة إلى منطقة التصوير والفنون التشكيلية، والألعاب الترفيهية، وهدايا اليوم الوطني، والضيافة السعودية، ومنطقة الأطفال.

وتناغمت مشاعر وفرحة أطفال حائل مع احتفالية اليوم الوطني الـ93 للمملكة، وذلك من خلال وجودهم في مختلف مواقع الفعاليات والاحتفالات بحائل، وهم يتوشحون ويحملون الأعلام الخضراء والابتسامة تعلو محياهم، فرحاً بهذا اليوم الذي يُرسخ معاني الولاء والانتماء والارتباط بالوطن.

كما شارك في الاحتفال عدد من الجهات الحكومية في العديد من الفعاليات، وشملت مظاهر الفرح والسرور بجميع محافظات ومدن وقرى منطقة حائل.