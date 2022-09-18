يقدم موقع المناطق لمتابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربي، بث مباشر مباراة ليون وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى موعد المباراة والقنوات الناقلة.

مشاهدة بث مباشر ليون وباريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نادي ليون على ملعب جروباما ستايديوم، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان من أجل الصدارة

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة وعينه على الثلاث نقاط من أجل الصدارة والحفاظ على سجله الخالي من أي هزائم منذ بداية الموسم الحالي، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 19 نقطة من سبع مباريات بالتساوي مع مارسيليا في عدد النقاط المباريات ولكن يتفوق الفريق الباريسي بفارق الأهداف.

ليون لإسقاط الأول لباريس

في الجانب الآخر، يدخل نادي ليون المباراة في محاولة من أجل تحقيق فوز مهم على حامل اللقب ونيل باريس الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي على الصعيد الدوري المحلي، ويحتل ليون المركز الخامس برصيد 13 نقطة نقطة من سبع مباريات لعبها بالدوري.

موعد مباراة ليون وباريس سان جيرمان القنوات الناقلة

ومن المقرر أن ينطلق البث البث لمباراة ليون وباريس سان جيرمان اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر بث المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الفرنسي وذلك على قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 .

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