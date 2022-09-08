مشاهدة مباراة الشباب والطائي في دوري روشن، مشاهدة بث مباشر مباراة الشباب والطائي في دوري روشن 2022-2023، موعد مباراة الشباب والطائي والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع.

مشاهدة بث مباشر مباراة الشباب والطائي في دوري روشن

ويحتضن معلب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مباراة من العيار الثقيل وفي غاية القوة بين الشباب والطائي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس.

بث مباشر مباراة الشباب والطائي في دوري روشن

ويقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة الشباب والطائي في دوري روشن للمحترفين، في ظل التنافسية القوية بين الفريقين، صدارة ترتيب دوري روشن وتقاسم الصدارة مع الهلال صاحب المركز الأول في جدول الترتيب، ويمكن مشاهدة مباراة الشباب والطائي عبر موقع الإلكتروني لبوابة “المناطق”.

الشباب من أجل اقتناص الصدارة

الشباب، صاحب الأرض والجمهور، يطمح في مواصله نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الثالث على التوالي وتضيق الخناق على الهلال، حيث حقق الفريق الفوز في أول جولتين وحصد ست نقاط احتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن.

الطائي لتأكيد البداية القوية

الطائي، يحل ضيفًا قويًا وثقيلًا على نادي الشباب، في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن، ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد الفوز في أول جولتين من المسابقة، ويتواجد الفريق في المركز الرابع برصيد ست نقاط، وفي حال الفوز يحقق العلامة الكاملة من ثلاث نقاط ويعتلي صدارة الترتيب.

موعد مباراة الشباب والطائي في دوري روشن

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الشباب والطائي في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس الثامن سبتمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والطائي

وتملك مجموعة قنوات “SSC” حقوق البث المباشر لمباراة الشباب والطائي في دوري روشن للمحترفين في الموسم الحالي، حيث يمكن لجميع مشاهدة بث مباشر مباراة الشباب والطائي عبر شاشتها في التوقيت المحدد للمباريات.