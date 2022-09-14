مشاهدة مباراة الطائي والفتح في دوري روشن السعودي، بث مباشر مباراة الطائي والفتح في دوري روشن السعودي، تفتتح اليوم مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، بمباراة قوية للغاية تجمع بين الطائي والفتح.

مشاهدة بث مباشر مباراة الطائي والفتح في دوري روشن السعودي

يحل نادي الفتح ضيفًا ثقيلًا على نادي الطائي في أولى مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن على معلب “مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد” بمدينة حائل السعودية، مساء اليوم الأربعاء.

مشاهدة مباراة الطائي والفتح في دوري روشن السعودي

ويقدم موقع “المناطق” لكافة متابعيه من عشاق الساحرة المستديرة بث مباشر لمباراة الطائي والفتح في دوري روشن السعودي في ظل التنافسية القوية التي تعلب بها جميع الأندية.

ترتيب الطائي والفتح في دوري روشن

الطائي صاحب الأرض والجمهور، يسعى من أجل تصحيح المسار وتدارك السقوط في الجولة الماضية برباعية نظيفة أمام الشباب، والعودة مجددًا لسكة الانتصارات، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد ست نقاط.

أما الفتح، يسعى لتدارك السقوط الثالث له في دوري روشن، بعد الهزيمة في جولتين والفوز في مباراة وحيدة، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط فقط.

موعد مباراة الطائي والفتخ والقنوات الناقلة

وستنطلق صافرة مباراة الطائي والفتح مساء اليوم في تمام الساعة الـ6:55 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة بث مباشر عبر مجموعة قنوات أس أس سي الرياضية الناقل الحصري لجميع مباريات دوري روشن في الموسم الحالي.

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