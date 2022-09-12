مشاهدة مباراة القيصومة والحزم في دوري يلو، بث مباشر مباراة القيصومة والحزم في دوري يلو، تعرف على موعد مباراة القيصومة والجزم والقنوات الناقلة للمباراة.

مشاهدة بث مباشر مباراة القيصومة والحزم في دوري يلو

يستضيف ملعب نادي الباطن، مواجهة قوية للغاية تجمع بين القيصومة والحزم في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين “دوري يلو” 2022-2023.

ويقدم موقع “المناطق” لكل عشاق الكرة السعودية ودوري يلو، مشاهدة بث مباشر مباراة القيصومة والحزم في دوري يلو، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة في الجولات الأولى.

ترتيب القيصومة والحزم في دوري يلو

القيصومة صاحب الأرض الجمهور، يطمح في تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية دون خسارة حتى الآن، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين، ليجمع خمس نقاط احتل بها المركز الثامن بجدول ترتيب دوري يلو للمحترفين.

وفي الجانب الآخر، يسعى الحزم الخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز الرابع على التوالي ليبتعد في الصدارة حيث حقق الفريق في جميع المباريات التي لعبها حتى الآن، ويحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

موعد مباراة القيصومة والحزم والقنوات الناقلة

وستنطلق صافرة مباراة القيصومة والحزم مساء اليوم الإثنين،في تمام الساعة الـ6:40 بتوقيت مكة المكرمة، ويصباحها بث مباشر عبر مجموعة قنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري لجميع مباريات دوري يلو في الموسم الحالي.

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