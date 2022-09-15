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مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والباطن في دوري روشن

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على تادي الباطن في الجولة الرابعة من دوري روشم للمحترفين في الموسم الحالي2022-2023.

الآن بث مباشر مباراة النصر والباطن بدوري روشن

ويقدم موقع المناطق بث مباشر مباراة النصر والتعاون بالتزامن مع إنطلاق المباراة للراغبين في مشاهدة المباراة لحظة بلحظة، في ظل الرغبة القوية من لمتابعة المباراة من قبل الجميع الكرة العربية والسعودية.

النصر للتحقيق الفوز الثاني تواليًا

ويدخل النصر وعينه على الانتصار الثاني على التوالي ، فقد حقق النصر منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد الفوز في مباراتين وخسر مرة واحدة، وقد تغلب على على ضمك 2-1 في الجولة الماضية، ويطمح لزيادة نقاطه وتحسين تواجده في مركزه في سلم الترتيب الذي يحتل فيه المركز السادس برصيد 6 نقاط.

الباطن ورحلة البحث عن الفوز الأول

أما البطان صاحب الأرض والجمهور،يتذيل جدول الترتيب في المركز الـ16 دون نقاط، الفريق يمر بفترة سيئة، حيث فشل في مبارياته الثلاث الأولى، حيث تعرض لهزائم متتالية، ويسعى الباطن إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق فوزه الأول عندما يستضيف النصر على ملعب الباطن.

موعد مباراة النصر والباطن والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والباطن مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الـ6:40 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أس أس سي الرياضية السعودية الناقل الحصري والوحيد لدوري روشن.

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