مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني 2022-2023

مشاهدة مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني، تعرف على موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني في الموسم الجالي 2022-2023.

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

يحتضن معلب “رامون دي كارانزا” مباراة من العيار الثقيل في الجولة الخامسة في الدوري الإسباني بين برشلونة وقادش في النسخة الحالية من الـ”ليجا” موسم2022-2023، ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وقادش من خلال بواية “المناطق” بالتزامن مع صافرة البداية.

برشلونة لتضيق الخناق على الريال

برشلونة، يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز أمام منافس شرس من أجل تضيق الخناق على فرق الصدارة، وذلك بعد الفوز الكبير على إشبيلية في المباراة السابقة بثلاثية دون رد.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني ،برصيد عشر نقاط من أربع مباريات لعبها في الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإسباني.

قادش يمر بأسوء فتراته

وفي الجانب الآخر، يدخل قادش اللقاء وهو في أسوأ فتراته، حيث خسر الفريق جميع مباريته الأربعة التي لعبها في الدوري الإسباني حتى الآن، ويحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني.

ويطمح قادش في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير لتدارك سلسلة الهزيمة التي تلاحق الفريق منذ بداية المسابقة.

موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

موعد مشاهدة بث مباشر مباراة قادش وبرشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، اليوم السبت العاشر من سبتمبر 2022 على ملعب “رامون دي كارانزا”.

ومن المنتظر أن تتطلق المباراة برشلونة وقادش في تمام السابعة السابعة النص مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

وتملك مجموعة قنوات beIN Sports، حقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة برشلونة وقادش عبر قناة beIN Sports 2 HD.