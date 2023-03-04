مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا (متابعة لحظة بلحظة)

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يبحث عشـاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من أجل متابعة المباريات،حيث تترقب الجـــماهير لقاء الأهلي والقطن الكاميروني.

بث مباشر الأهلي والقطن

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق، قبل انطلاق مباراة الأهلي والقطن ببطــولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك قبل بداية اللقاء بدقائق، حيث يمكنكم عبر موقـعنا مـــتابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

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موعد المباراة بتوقيت المملكة

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الأهلي والقطن في ثالث جولات دور المجموعات ببــطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام السابعة مساءً، ذلك بتوقيت المملكة العربـــية الســـعودية، على ملــعب السلام.

وكان الأهلي قد تعادل أخر مواجهاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز الجنوب إفريقي، فيما خسر بهدف نظيف ضد الهلال السوداني، وبالتالي يمنى العملاق المصري نفسه بالفوز في مواجهة الليلة.

وستنطلق مباراة الأهلي المصري والقطن الكاميروني على أرض ملعب السلام عند الساعة الخامسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والسادسة بتوقيت القاهرة، والأردن والسودان و جــنوب أفريقـــيا، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر والثامنة بتوقيت دولة الإمارات “دبي ، أبوظبي”.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقطن، حيث ستنقل المواجهة المرتقبةعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الحصري لحقوق البث لمباريات دوري أبطال أفريقيا، في الشرق الأوسط، حيث ستبث عبر “beIN Sports HD 4”.

التشكيل المتوقع لـ “الأهلي”

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفــاع: محمد هاني _ ياسر إبراهيم _ محمد عبد المنعم _ علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج _ حمدي فتحي _ مروان عطية (افشة) _ الشحات _ احمد عبد القادر

في خط الهجوم: محمد شريف.

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