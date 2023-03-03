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مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 3 مارس 2023 - 12:16 مساءً
مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)
مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)

مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج بث مباشر، متابعة مـباراة الاتحاد والخليج بدوري روشن السعودي للمحترفين حيث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الاتحاد والخليج.

ويرغب نادي الاتحاد في تحقيق الفوز من أجل التقدم نحو الصدارة ومنافسة النثصر في الدوري السعودي لـ المحترفين، فيما يريد الخليج، يحقق نتيجة إيجابية في البطــولة المحلية، ذلك لتحقيق مركز جيد في المسابقة المحلية.

مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)
مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة نادي الخليج اليوم الجمعة المـــوافق 3 مارس 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحــترفين، في مواجهة الوصول إلى الصدارة.

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الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره نادي الخليج في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الثالثة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)
مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضد الخليج اليوم في الـــدوري، فمن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الاتحاد والخليج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب الأمير محمد بن فهد.

مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)
مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)

التشكيل المتوقع لـ “الاتحاد”

حراسة المرمى: غروهي.
في خط الدفاع: أحمد حجازي، شراحيلي، الشنقيطي، هوساي.
في خط الوسط: طارق حامد، هنريكي، روماريو، كورونادو، عبد العزيز البيشي.
في خط الهجوم: هيلدر كوستا.

مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)
مشاهدة مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي (متابعة لحظة بلحظة)

التشكيل المتوقع لـ “الخليج”

حراسة المرمى: دوغلاس فريدريك
في خط الدفــاع: حسين النويقي، محمد الخبراني، عمر العودة، إيزوتشوكو أنتوني
في خط الوسط: لوكاس فييرا سوزا، خالد السميري، أندريه بيوغو، فابيو مارتينز، موراتو
في خط الهجوم: سوكول سيكاليشي.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 3 مارس 2023 - 12:16 مساءً
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