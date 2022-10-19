مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام مساء اليوم الأربعاء 19-10-2022 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2022-2023، والآن مع مشاهدة التفاصيل.

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام ضيفًا ثقيلًا على نادي ليفربول في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” وذلك مساء اليوم الأربعاء التـ 19 من أكتوبر 2022.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول المباراة بروح معنوية مرتفعة للغاية بعد الفوز في الجولة الماضية على نادي مانشستر سيتي بهدف نظيف لمحمد صلاح، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب رويدًا رويدًا من صراع الصدارة، ويحتل الريدز المركز الثامن برصيد 13 نقطة بعد خوض 9 مباريات.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست هام

ويعول الإلماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز على الفرعون المصري في قيادة خط الهجوم لاقتناص الثلاث نقاط ومن المقرر أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترنت ألكساندر آرنولد

في وسط الملعب: فابينيو تفاريس، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت

خط الهجوم: فابيو كارفاليو، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

وفي الجانب الآخر، يسعى وست هام للخروج من معقل الريدز بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز أو التعادل والحصول على نقطة في ظل البداية السيئة للفريق في الموسم الحالي، ويتواجد الفريق في في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد خوض 10 مباريات.

موعد مباراة ليفربول ضد ووست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست مساء اليوم الأربعاء في تمام الـ 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تكما انه من المقرر أن نتقل مباراة ليفربول ضد وست هام في الجولة الثانية عشرة من البريميرليج عبر قناة «beIN Sports Premium 1» الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.