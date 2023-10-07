مشرف التدريب بمركز التميز في مؤسسة “موهبة”: البرامج التي أقامتها موهبة مخصصة لقادة المدارس وللمعلمين بهدف تمكينهم من تهيئة بيئة تعليمية ثرية

أكدت مشرفة التدريب بمركز التميز في مؤسسة “موهبة” منى الطريف، أن البرامج التي أقامتها موهبة في هذا الشهر هي برامج مخصصة لتخصصات متعددة ومتنوعة.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن هذه البرامج أحدها مخصص لقادة المدارس من أجل النهوض بالعملية الإدارية في المدارس داخل المملكة.

وبينت أن النوع الآخر من البرامج مخصص للمعلمين بهدف تمكينهم من تهيئة بيئة تعليمية ثرية يستفيد منها الطالب.