مشرف مركز الملك سلمان: المملكة⁩ تقدم العمل الإنساني دون النظر للتوجهات الدينية أو اللون أو الحدود

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قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في أن المملكة العربية السعودية ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة قدمت للقطاع الصحي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مليار و400 مليون دولار، كان نصيب منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصى في هذا القطاع أكثر من 400 مليون دولار عبر 621 مشروعاً وفقا لـ “الإخبارية”.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن المركز وقع خمس اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية تخص كل من السودان واليمن وسوريا بقيمة تتجاوز 19 مليون دولار وتعنى ببرامج مهمة، وهي تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بإنقاذ الأرواح وحماية المستقبل.

وأضاف “الربيعة” أنه فيما يخص اليمن توجه البرامج للتخلص من وباء الملاريا والحصبة ودعم القطاع الصحي، وفي السودان دعم القطاع الصحي مع التركيز على مرضى الغسيل الكلوي، وفي سوريا دعم القطاع الصحي بما يخدم مصلحة الشعب السوري الشقيق، موضحاً أن الاتفاقيات الموقعة تبرهن على استمرارية مركز الملك سلمان للإغاثة العمل مع منظمة الصحة العالمية للتصدي بشكل مشترك للتحديات الصحية العالمية وخدمة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، مفيداً أن هناك مجموعة أخرى من الاتفاقيات قيد الدراسة بين المركز والصحة العالمية.

وعن دور مركز الملك سلمان للإغاثة، قال الدكتور الربيعة: “إنه تأسس في 13 مايو 2015 م بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليكون الجهة الوحيدة المخولة بتقديم مساعدات المملكة للخارج، وقد نفذ المركز حتى الآن 2890 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً في 99 دولة حول العالم، من أهمها اليمن وسوريا وفلسطين والسودان والصومال وغيرها، شملت مساعداته مختلف مجالات الدعم الإغاثي، وفي مقدمتها قطاع الأمن الغذائي وتغذية الأطفال والقطاع الصحي والإيواء والدعم المجتمعي للمرأة والطفل، بالتعاون مع 180 شريكاً دولياً وأممياً وإقليمياً ومحلياً”.