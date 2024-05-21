مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة: المملكة قدمت أكثر من 50 طائرة إغاثية و6 سفن لقطاع غزة.. وأكثر من 60 ألف صندوق مؤونة تم توزيعها في السودان

أكد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور “عبد الله الربيعة”، أن المملكة العربية السعودية استثمرت أكثر من 130 مليار دولار في قطاع الطيران.

وأضاف خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران في العاصمة السعودية الرياض ، أن المركز لديه أكثر من 2900 مشروع في مراكز الرعاية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية متمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدمت أكثر من 50 طائرة إغاثية و6 سفن لقطاع غزة.

وذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ساهم في تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية في السودان, حيث قدم أكثر من 60 ألف صندوق مؤونة للشعب السوداني، بالإضافة إلى 21 طائرة للاجئين في أوكرانيا.