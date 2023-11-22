مشرف مركز الملك سلمان للإغاثة: تنسيق مستمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الفلسطيني والمصري لضمان وصول المساعدات بشكل سريع

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور “عبدالله الربيعة”، أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تتمنى أن يعم الأمن والأمان في فلسطين.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان حاضرا منذ اللحظة الأولى من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح أن مركز الملك سلمان يواصل تقديم الخدمات والمساعدات الإيوائية والعلاجية والغذائية اللازمة لسكان القطاع.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الفلسطيني والمصري لضمان وصول المساعدات بشكل سريع.