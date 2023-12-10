مشروبات الدايت تهدد بالكبد الدهني

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قالت دراسة جديدة، إن استهلاك مشروبات الدايت صودا قد يعزز ظهور مرض الكبد الدهني بسبب خلل التمثيل الغذائي.

واستخدم فريق البحث من جامعة ووهان بالصين بيانات 2,378 شخصاً من إحصاء المركز الوطني للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة، بينهم 1,089 مصاباً بمرض الكبد الدهني. ووفق «مديكال نيوز توداي»، اختبر الباحثون عوامل وسيطة لمعرفة المتسبب في تطور الكبد الدهني.

ومن هذه العوامل، الوزن، واستهلاك المشروبات الغازية، والتدخين، والسن، وارتفاع ضغط الدم، والنشاط البدني، وتناول الكربوهيدرات، والسكري.

ووجد الفريق، أن استهلاك المشروبات الغازية الدايت، التي تروج على أنها أفضل للتحكم في الوزن، دوراً في تطوّر المرض.

وقدّر الباحثون أن 84.7% من إجمالي الارتباط بين استهلاك المشروبات الغازية في النظام الغذائي والكبد الدهني، كان بزيادة الوزن.