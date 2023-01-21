مشروبات الطاقة والقهوة ستجعلك «أصلع»

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أظهرت دراسة حديثة صادرة في الصين أن الرجال الذين يستهلكون بشكل منتظم مشروبات الطاقة والقهوة والشاي المحلاة قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر.

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية ما أفاد به علماء جامعة تسينغهوا الصينية ببكين، بأن تساقط الشعر كان أكثر شيوعاً بنسبة 30% لدى أولئك الذين يتناولون تلك المشروبات بشكل منتظم ما بين لتر و3 لترات في الأسبوع.

ووجدت الدراسة أيضاً أن أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية، والرياضية أكثر عرضة أيضاً لخطر تساقط الشعر. وفي المتوسط، تناول الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر 12 مشروباً محلى أسبوعياً، مقارنة بسبعة مشروبات محلاة أسبوعياً للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط الشعر.

وكتب العلماء في مجلة «نيوترينتس» العلمية إن الرجال الذين شربوا أكثر من مشروب محلى في اليوم الواحد كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بغيرهم ممن لم يشربوا تلك المشروبات قط.