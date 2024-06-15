مشروعات اجتماعية تعزز دور جمعية “إحسان” لحفظ النعمة في جازان

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نفذت جمعية إحسان لحفظ النعمة بمنطقة جازان عددًا من المشروعات الاجتماعية مطلع شهر ذي الحجة الحالي؛ شملت مشروع السلال الغذائية حيث تم توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المستفيدة، ومبادرة توديع الحجاج تحت شعار “يسر وطمأنينة”، تم خلالها تقديم التوعية عن حفظ النعمة بالطرق الصحية، وتقديم أكثر من 200 هدية للحجاج.

وأسهم متطوعو ومتطوعات الجمعية في مشروع الأسر المنتجة الذي تم من خلاله حفظ 875 وجبة تم توزيعها على الأسر المستفيدة، ومشروع “من حقهم طازج” تم من خلاله حفظ 550 كلجم من الخضار والفواكه الطازجة وإيصالها لـ 55 أسرة من المستفيدين.

وأطلقت الجمعية مسابقة إحسان بالتزامن مع عشر ذي الحجة لنشر التوعية عن أحكام الحج وفضل عشر ذي الحجة وشهدت مشاركة 35,000 مشارك، فضلًا عن لقاءات تثقيفية بكيفية التعامل مع لحوم الأضاحي.

وتسعى جمعية إحسان لحفظ النعمة لتنفيذ مشروع “إفطار يوم عرفة”، بتوزيع 1000 وجبة إفطار صائم، إضافة إلى “برنامج الأضاحي” لاستقبال لحوم الأضاحي أول وثاني وثالث أيام العيد، وتوزيعها على الأسر المستفيدة، حيث يستهدف البرنامج 100 ذبيحة لـ 300 أسرة.

ويشارك في مشروعات الجمعية 223 متطوعًا ومتطوعة، وذلك تعزيزًا لدور الجمعية الاجتماعي وتقديم إسهامات فاعلة للمجتمع .