مشروعات تنموية واعدة في المدينة المنورة ضمن الخطة الإستراتيجية لتطوير المنطقة

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أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تقريرًا اقتصاديًا للربع الثاني من العام الحالي 2023م، حيث كشف التقرير عن تنوع المشروعات التنموية في المنطقة، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية لتطوير المنطقة .

وتضمّن التقرير أبرز المشروعات بالمنطقة منها مشروع تطوير المنطقة الشرقية للمسجد النبوي الشريف (حضاري – تنموي)، والذي يهدف لتأسيس منظومة فندقية وتجارية متكاملة ذات بنية تحتية عصرية تخدم زوار المدينة المنورة المتوقع وصول عددهم إلى 23 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع، وسيُسهم المشروع في رفع قيمة الناتج المحلي للمنطقة بقيمة 7 مليارات ريال، ومن المشروعات كذلك مشروع بوابة المدينة (تجاري – ترفيهي – فندقي) والذي يرتبط كأول مشروع بمحطة قطار الحرمين، وذلك على مساحة إجمالية تقدر بـ 60.000 متر مربع، إضافةً لمشروع مخطط العلياء (سكني – تجاري) الذي يُعبر عن النهضة العمرانية التي تشهدها المدينة المنورة، ومشروع ملتقى مدينة المعرفة (تجاري – ترفيهي – فندقي) أحد أضخم المشروعات المتكاملة بالمنطقة، حيث تم تصميمه بطابع مستوحى من الطابع العمراني للمدينة المنورة ضمن محور حضري متعدد الاستخدامات يجمع بين التنزه، والتسوق، والسكن، على مساحة إجمالية تبلغ 180.000 متر مربع، وإنشاء فندق من فئة 5 نجوم يضم 354 غرفة وأجنحة فندقية، و110 وحدات سكنية فاخرة.

ومن المشروعات كذلك مشروع دار الجوار، والذي يُعد الأول من نوعه بالمنطقة كأول مشروع سكني مغلق بمساحة 16.800 متر مربع، ويضم مجموعة من الفلل وفقًا للطراز العمراني للمدينة المنورة، ومشروع مجمّع تعليمي يتميز بتطبيق ثلاث مسارات عالمية (أمريكي – أكاديمي – بريطاني) على مساحة إجمالية 20.000 متر مربع، ومشروع متحف السيرة النبوية (معرفي) أحد المعالم الهامة للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، والحضارة الإسلامية وفق أحدث الأساليب والتقنيات على مساحة إجمالية 20.000 متر مربع، ومشروع درة المدينة ( سكني – تجاري ) حيث تبلغ مساحته الإجمالية 51.500 متر مربع، ومشروع جادة السكب (سكني – تجاري) الذي يقام على مساحة تبلغ 750.000 متر مربع، ومشروع ميدان الملك عبدالعزيز الذي يُنفذ ضمن مبادرة أنسنة المدينة بمساحة 38.000 متر مربع، ومشروع بوليفارد يوووك ( ترفيهي – تجاري ) الذي يقام على مساحة 152.635 مترًا مربعًا، ومشروع تطوير حديقة الوادي المبارك المقام على مساحة إجمالية تبلغ 20.000 كيلو متر مربع، ومشروع مركز القبلتين الحضاري (سياحي) والذي يُسهم في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، وإعادة تأهيل المناطق المُحيطة، ومعالجة حالات التشوه البصري، وحماية النسيج والمواقع الحضرية، وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وتعزيز القيمة التاريخية للمنطقة.