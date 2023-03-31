مشروع الأمير محمد بن سلمان يعمل على تأهيل مسجد العظام بمحافظة العلا

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يعد مسجد العظام، أحد أهم المساجد التاريخية بمحافظة العلا، وسمي بذلك لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – حين وصل وادي القرى التي تعرف حالياً بالعلا في السنة التاسعة للهجرة, وهو في طريقه لإحدى غزواته قام بتحديد قبلته ولم يكن هناك أحجار أو لبن فحدده بعظام وصلى فيه, فبناه أهلها بعد ذلك واسموه مسجد العظام.

وكان مسجد العظام قد بُني بالحجارة وجدرانه الداخلية مليسة بالطين، وقد مرت عمارة المسجد بعدة مراحل، إلى عهدنا الحاضر، حيث دخل المسجد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، ولا زالت الأعمال قائمة .

ويحرص المشروع في فترة تنفيذة على مراعاة أدق التفاصيل، ليعود المسجد على ما كان عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وتجهيز المصلى، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والإنارة والصوتيات ودورات المياه وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المسجد التاريخية.

وتأتي أهمية المسجد بجانب مكانته الدينية والثقافية وأبعادها الحضارية والإسلامية، إلى دوره الاجتماعي البارز، حيث كان مكاناً لاجتماعات أهل القرية لمناقشة أمورهم، فهو يتوسط البلدة القديمة التي يقصدها الناس من مختلف أنحاء العالم.