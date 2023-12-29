مشروع تنموي سعودي قد يقود لاكتشاف فياض وروضات كانت موجودة سابقا واندثرت.. إليك التفاصيل

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن مشروع تنموي قد يقود لاكتشاف فياض وروضات كانت موجودة سابقا واندثرت.

وذكرت أن المملكة بدأت في إعادة تأهيل 100 فيضة وروضة محلية بمبادرة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومشاركة عدد من الهيئات السعودية المحلية.

وبينت أن المبادرة تهدف إلى زراعة 1.2 مليون شجرة وشجيرة ونثر البذور واستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار.

وأفادت بأن المنطقة المستهدفة تتجاوز 225 ألف هكتار، وتأتي ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يستهدف 1000 فيضة وروضة.