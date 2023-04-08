مشروع علمي بـ”جامعة جدة” للتنبؤ بالشلل الدماغي لدى الرضَّع بالذكاء الاصطناعي

توصلت جامعة جدة عبر مشروع بحث علمي لدراسة قياس مدى إمكانية التنبؤ المبكر بالشلل الدماغي لدى الرضَّع المصابين بنقص الأكسجة أثناء الولادة عن طريق تحليل إشارات الدماغ؛ مما يعد الأول من نوعه في البحث عن إمكانية التنبؤ المبكر للشلل الدماغي في سن ما بعد الولادة باستخدام تحليل إشارات الدماغ وخوارزميات تعليم الآلة؛ حيث إن الطرق المتبعة حالياً تكون عن طريق الاختبارات العصبية بعد ظهور الأعراض على الطفل.