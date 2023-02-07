مشهد مؤثر لطفل بعد خروجه من تحت الأنقاض وفقدان عائلته

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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا، طفلا صغيرا فقد عائلته جراء الزلزال المدمر الذي وقع فجر أمس الإثنين في سوريا وتركيا.

إصابات على وجهه ويده

وظهر الطفل، الذي لا يتجاوز عمره عامين على الأكثر، وهو يأكل، وتظهر على وجهه ويديه خدوش وإصابات، يبدو أنها من أثر الزلزال المدمر.

وأضاف الزلزال أزمة جديدة للشعب السوري، الذي عاني من الزلزال بقدر أكبر مما وقع في تركيا، بسبب نقص الإمكانات الطبية والمساعدات.

5 دول يشعرون بالزلزال

وكانت وكالة “رويترز”، أعلنت أن زلزالاً بقوة 7.7 درجة بمقياس ريختر ضرب تركيا بينما أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، أن زلزالاً بقوة 7.4 درجات ضرب ناحية بازارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وتابعت الوكالة إن سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر والأردن شعروا بهذه الهزة الأرضية ليل الأحد-الاثنين..وتلت الهزة الأولية، هزة ارتدادية أقل قوةً.

وقد عمد بعض سكان بيروت على إخلاء عمارتهم خوفاً من تضررها جراء الهزة.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز”، فقد تعرضت مناطق في القاهرة وعدد من المحافظات المجاورة لهزة أرضية شعر بها السكان ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح مدى وقوة الهزة أو مصدرها.